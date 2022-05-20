"الأرصاد": يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، فيما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة وجازان.