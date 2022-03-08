"الأرصاد: يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحوّل تدريجياً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.