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"الأرصاد ": يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة تحد من مدى الرؤية في 7 مناطق

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة
"الأرصاد ": يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة تحد من مدى الرؤية في 7 مناطق
واس
واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، نجران؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس
الأرصاد
رياح مثيرة للأتربة

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