"الأرصاد ": يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة تحد من مدى الرؤية في 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، نجران؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.