"الأرصاد": يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة العظمى على الشرقية والحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية، خاصة الشرقية منها، في حين لا تزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، وسماءٌ غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.