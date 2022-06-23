"الأرصاد" يطلق الهوية البصرية الإعلامية الجديدة الموحدة

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن الهوية البصرية الجديدة تهدف إلى خلق قنوات اتصال نشطة ورسائل اتصالية متجددة لا تقتصر على تقديم الخدمات الأرصادية وتوقعات الطقس إلى الجمهور، بل تعمل على نشر الوعي والتثقيف أيضًا في هذا المجال الحيوي.