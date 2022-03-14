"الأرصاد" يعلن بيانه المنتظر حول التقلبات: البداية غدًا ومعظم المناطق متأثرة

وأمس، قال المركز الوطني للأرصاد: إنه يُتوقع -بمشيئة الله- استمرار التقلبات الجوية ابتداء من يوم الثلاثاء، مبينًا أن الحالة ستكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة مع انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي، مع ارتفاع الأمواج موضحاً حينها أنه سيعلن المزيد من التفاصيل في تقرير خاص.