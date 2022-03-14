"الأرصاد" يعلن بيانه المنتظر حول التقلبات: البداية غدًا ومعظم المناطق متأثرة
كشف المركز الوطني للأرصاد عن البيان الذي نوّه عنه أمس، متوقعاً أنه تتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية من الثلاثاء إلى الجمعة 15- 18/ 3/ 2022م.
وقال المركز: إن درجات الحرارة ستنخفض من الثلاثاء إلى الجمعة ما بين -3 إلى 3 درجات مئوية.
وأضاف أنه ستكون هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع للأمواج.
وأوضح المركز أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات "عسير وجازان والباحة"، وأجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الشرقية والرياض.
وأمس، قال المركز الوطني للأرصاد: إنه يُتوقع -بمشيئة الله- استمرار التقلبات الجوية ابتداء من يوم الثلاثاء، مبينًا أن الحالة ستكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة مع انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي، مع ارتفاع الأمواج موضحاً حينها أنه سيعلن المزيد من التفاصيل في تقرير خاص.