"الأرصاد": ينبع شهدت أعلى حرارة في المملكة اليوم بـ47 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجات الحرارة في مدن السعودية اليوم السبت؛ حيث سجلت محافظة ينبع 47 درجة مئوية؛ بينما سجلت مدينة أبها أدنى حرارة بـ19 درجة مئوية.
وأشار المركز إلى أن محافظة القنفذة، شهدت تسجيل أعلى رطوبة بمعدل 90%.
وحول أبرز ملامح الطقس خلال 24 ساعة؛ تَوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية؛ حيث يمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.
ولفت المركز إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، وعسير، والباحة).