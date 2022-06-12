"الأرصاد" يُنبِّه الجوف والشمالية: رياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين جديدَين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والشمالية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز أيضًا المنطقة الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الاثنين.