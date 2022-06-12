"الأرصاد" يُنبِّه الجوف والشمالية: رياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الاثنين.