محليات

"الأرصاد" يُنبِّه الرياض وعسير: رياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الرابعة صباحًا
"الأرصاد" يُنبِّه الرياض وعسير: رياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية
سبق
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين جديدَين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

المركز الوطني للأرصاد
الرياض
أتربة مثارة
عسير
رياح نشطة
الطقس
رياح سطحية

أخبار قد تعجبك

No stories found.