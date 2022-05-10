"الأرصاد" يُنبِّه الرياض وعسير: عوالق ترابية وسُحب وأمطار رعدية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين جديدَين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وشقراء ومرات وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريب وتثليث، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أبها وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء.