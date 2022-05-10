"الأرصاد" يُنبِّه الرياض وعسير: عوالق ترابية وسُحب وأمطار رعدية مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريب وتثليث، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أبها وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء.