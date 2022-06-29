"الأرصاد" ينبه الرياض وعسير والشرقية: عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.