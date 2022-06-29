"الأرصاد" ينبه الرياض وعسير والشرقية: عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وعسير والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.