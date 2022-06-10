"الأرصاد" يُنبِّه الرياض ونجران: رياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين جديدين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض ونجران.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ23.30 من مساء الجمعة.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح السبت.