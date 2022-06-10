"الأرصاد" يُنبِّه الرياض ونجران: رياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ23.30 من مساء الجمعة.