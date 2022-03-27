"الأرصاد" ينبه الشرقية ومكة والباحة: أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشيبة وذعبلوتن وعردة والعبيلة وحرض، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.