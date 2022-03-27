"الأرصاد" ينبه الشرقية ومكة والباحة: أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة والباحة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشيبة وذعبلوتن وعردة والعبيلة وحرض، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بعوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر الحالة في السيل الكبير وعشيرة والطائف حتى الرابعة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.