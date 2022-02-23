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"الأرصاد" يُنبِّه المدينة والشرقية: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا
"الأرصاد" يُنبِّه المدينة والشرقية: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
صحيفة سبق الالكترونية
صحيفة سبق الالكترونية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والفقرة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

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