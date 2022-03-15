"الأرصاد" يُنبِّه تبوك والجوف والشمالية: موجة باردة وتدنٍّ بمدى الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد موجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.