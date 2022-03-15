"الأرصاد" يُنبِّه تبوك والجوف والشمالية: موجة باردة وتدنٍّ بمدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد موجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بموجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.