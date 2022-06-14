"الأرصاد" يُنبِّه جازان ومكة: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين جديدَين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي جازان ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.