"الأرصاد" يُنبِّه جازان ومكة: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.