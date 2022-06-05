"الأرصاد" يُنبِّه مكة والمدينة وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.