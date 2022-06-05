"الأرصاد" يُنبِّه مكة والمدينة وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.