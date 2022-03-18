"الأرصاد" يُنبِّه مكة وجازان ونجران: سُحب رعدية وعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة ونجران وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الطائف وميسان حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، ورياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.