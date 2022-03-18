"الأرصاد" يُنبِّه مكة وجازان ونجران: سُحب رعدية وعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الطائف وميسان حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، ورياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ23.00 من مساء الجمعة.