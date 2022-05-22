"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: رياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.