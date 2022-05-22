"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: رياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والقصيم والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية وحائل ونجران والجوف وتبوك.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الفوارة والنبهانية وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج على ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك نبَّه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف ورفحاء والعويقلية وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.