"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أمطار ورياح وعوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.