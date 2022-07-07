"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أمطار ورياح وعوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران والباحة والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والسليل والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.