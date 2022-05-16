"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أتربة وعواصف رملية مع شبه انعدام في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء، فيما حذَّر المركز المنطقة من عواصف رملية، تشمل الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.