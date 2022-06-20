"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار ورياح وارتفاع في الأمواج مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.