"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار ورياح وارتفاع في الأمواج مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك وعسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، فيما تشهد المنطقة أيضًا أمطارًا رعدية، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.