"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: أمطار ورياح وارتفاع في الأمواج مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير والباحة ومكة المكرمة وتبوك.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وبني يزيد وميسان والشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا بالأمواج على القنفذة والليث وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وحقل وضباء ومقنا ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.