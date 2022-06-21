"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: أمطار ورياح وارتفاع في الأمواج مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وبني يزيد وميسان والشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا بالأمواج على القنفذة والليث وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.