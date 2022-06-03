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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى العاشرة مساء
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والباحة وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

المركز الوطني للأرصاد
أمطار رعدية
عوالق ترابية
رياح سطحية

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