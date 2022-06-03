"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.