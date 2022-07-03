"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والفطيحة وصبيا وضمد وأحد المسارحة والدرب وبيش وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.