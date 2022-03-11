"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح وأتربة وارتفاع بالأمواج مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والشرقية وتبوك ومكة المكرمة والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف والعبيلة وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 منتصف ليل الجمعة.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 منتصف ليل الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع وأملج وحقل والوجه وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والمجمعة والغاط وثادق ورماح وشقراء ومرات والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح السبت.