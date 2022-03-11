"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح وأتربة وارتفاع بالأمواج مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف والعبيلة وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 منتصف ليل الجمعة.