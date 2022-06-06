"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.