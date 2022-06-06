"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد موجة حارة. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والسليل والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وحوطة بني تميم وشقراء وضرماء والزلفي والغاط ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد موجة حارة. وتشمل الحالة الأحساء والدمام والقطيف والقيصومة والنعيرية وبقيق وحرض وحفر الباطن وخريص وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم موجة حارة. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع ارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.