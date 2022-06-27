"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.