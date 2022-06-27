"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والشرقية والباحة ونجران.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.