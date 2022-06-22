"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مع ارتفاع في الأمواج وتدنّٕ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير ومكة المكرمة والرياض وجازان والباحة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنّٕ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة وارتفاعًا في الأمواج على الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 20:00 من مساء الخميس.
وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكر المركز أن المنطقة تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنّٕ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان والشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 20:00 من مساء الخميس
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنّٕ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنّٕ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنّٕ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنّٕ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنّٕ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.