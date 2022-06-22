"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مع ارتفاع في الأمواج وتدنّٕ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنّٕ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة وارتفاعًا في الأمواج على الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 20:00 من مساء الخميس.