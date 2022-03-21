"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والرين والسليل والقويعية ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء.