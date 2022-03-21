"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض ونجران والقصيم وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والرين والسليل والقويعية ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الأسياح وبريدة، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بسحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وبني يزيد وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.