"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة المويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.