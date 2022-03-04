"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية وحائل والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة المويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والرين وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبطحاء وبقيق وحرض وسلوى وخريص، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر السبت.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر السبت.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع البكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة حائل عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.