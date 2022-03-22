"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح وأتربة مثارة وارتفاع بالأمواج وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا وخيبر، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج على بدر والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية برياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وطريف وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا بالأمواج على ضباء والبدع والوجه وأملج ونيوم شرما وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مع ارتفاع بالأمواج، ونشاط للرياح السطحية. وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.