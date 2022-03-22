"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح وأتربة مثارة وارتفاع بالأمواج وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا وخيبر، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج على بدر والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.