"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة المدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية والشرقية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والخُبر والدمام والقطيف والظهران وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.