"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: رياح وسحب رعدية مع عوالق ترابية وتدن للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير والباحة ونجران.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، فيما تشهد المنطقة ارتفاعاً للأمواج في ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة سحباً رعدية ممطرة على الليث حتى الرابعة صباحاً.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وأتربة مثارة مع ارتفاع للأمواج وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتشهد المنطقة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحال الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والربوعة والعرين والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.