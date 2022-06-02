"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: رياح وسحب رعدية مع عوالق ترابية وتدن للرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، فيما تشهد المنطقة ارتفاعاً للأمواج في ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة سحباً رعدية ممطرة على الليث حتى الرابعة صباحاً.