"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح وعوالق ترابية وارتفاع بالأمواج وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير ومكة المكرمة والرياض وتبوك ونجران.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر السبت.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة برياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة القنفذة والليث والشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر السبت.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر السبت.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة البرك، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر السبت.
وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرور ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من فجر السبت.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر السبت.