"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ بمدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والشمالية وتبوك وحائل.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والعلا وخيبر والمدينة المنورة واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة حائل برياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشملي والشنان وحائل والحائط والغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء.
كما تشهد منطقة الجوف أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء.