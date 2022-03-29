"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ بمدى الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والعلا وخيبر والمدينة المنورة واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.