"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض ومكة المكرمة والقصيم والشرقية والشمالية وتبوك.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وعرفات والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والبدائع والثامرية والخبراء والشماسية ورياض الخبراء والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشمالية رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.