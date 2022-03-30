"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.