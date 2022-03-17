"الأرصاد" ينبه 6 مناطق : عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران.
وتفصيلاً، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان ، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحرجة والربوعة والعرين وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة وخميس مشيط وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الجمعة.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أيضًا عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.