"الأرصاد" ينبه 6 مناطق : عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

وتفصيلاً، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان ، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.