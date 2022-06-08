"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: موجة حارة وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والمسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا يشمل الدرب وجازان وفرسان حتى الثامنة صباحًا.