"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: موجة حارة وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد موجة حارة. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والبطحاء والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والمسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا يشمل الدرب وجازان وفرسان حتى الثامنة صباحًا.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه والبدع وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.