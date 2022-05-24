"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.