"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وعسير والشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وذعبلوتن وعرد، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة نجران أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة والخرخير وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الأربعاء.