"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، تشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.