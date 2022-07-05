"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير ومكة المكرمة والرياض ونجران والشرقية وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، تشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشيبة والعبيلة وذعبلوتن وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء. وتشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وصبيا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد أيضًا منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.