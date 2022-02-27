"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح وعوالق ترابية وسُحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (عسير والباحة ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على أبها والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وبقيق وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر والبجادية والدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد الباحة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.