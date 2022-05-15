"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح وعوالق ترابية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف وحائل والحدود الشمالية ونجران وتبوك والمدينة المنورة والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الجوف أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أيضًا أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل سميراء وغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقلية وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المدينة المنورة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة واليتمة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الاثنين.