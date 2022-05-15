"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح وعوالق ترابية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الجوف أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.