"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: عوالق ترابية ورياح نشطة مع شبه انعدام في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.