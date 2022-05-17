"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: عوالق ترابية ورياح نشطة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية والقصيم والشمالية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد الرياض أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدمام والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والخفجي والظهران والقطيف والقيصومة وحفر الباطن والنعيرية ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز الحدود الشمالية بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.