"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والريث والحرث والعيدابي وصبيا وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة والربوعة وبارق وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل بيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بسُحب رعدية ممطرة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وميسان وقيا، وتستمر حتى الساع الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والقويعية والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الرايس وينبع وينبع النخل حتى الثامنة صباحًا.

وتشهد القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.