"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والقطيف والخُبر والدمام والظهران والجبيل والعديد وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر في بعضها المحافظات حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.