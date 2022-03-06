"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والشمالية والرياض والقصيم وعسير ونجران الجوف والمدينة المنورة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والقطيف والخُبر والدمام والظهران والجبيل والعديد وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر في بعضها المحافظات حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وطريف وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ومرات والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرماء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران كذلك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة والثامرية والشماسية والمذنب والعمار والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة 10.00 من صباح الاثنين.