"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والشمالية والجوف والرياض ونجران وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعبيلة والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
تشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف عرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريميلاء ورماح والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه مركز الأرصاد منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والمعظم والمنجور وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة ارتفاعًا للأمواج على الوجه وأملج ونيوم شرما وضباء حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأكحل والحناكية والفريش والمدينة المنورة والمهد واليتمة وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد ارتفاع أمواج في الرايس وينبع وينبع النخل حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وعرفات وعسفان، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الشعيبة وثول وجدة ورابغ ارتفاعًا للأمواج حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.