"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

ونبه مركز الأرصاد منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والمعظم والمنجور وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة ارتفاعًا للأمواج على الوجه وأملج ونيوم شرما وضباء حتى الساعة العاشرة صباحًا.