"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وارتفاع بالأمواج وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك والشمالية والشرقية والجوف والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وعسفان، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا بالأمواج بالشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع بالأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، فيما تشهد رياحًا نشطة وارتفاعًا بالأمواج على الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
وتشهد الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقصيومة وحفر الباطن قرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.