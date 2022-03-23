"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وارتفاع بالأمواج وتدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وعسفان، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا بالأمواج بالشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.