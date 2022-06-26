"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج وليلى والسليل ووادي الدواسر والزين والحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريميلاء وحوطة بني تميم وضرماء، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.