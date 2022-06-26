"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وعسير والشرقية والقصيم ونجران والحدود الشمالية والجوف وتبوك.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج وليلى والسليل ووادي الدواسر والزين والحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريميلاء وحوطة بني تميم وضرماء، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والعبيلة وسلوى والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والجبيل والخفجي والدمام والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة والبطحاء والعبيلة وذعبلوتن وسلوى. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة القصيم عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والثامرية والخبراء والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.