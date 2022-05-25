"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير ونجران وحائل.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والرين وحوطة بني تميم والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وبقيق وحرص وذعبلوتن وسلوى وعردة والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وخريص وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة نجران بعوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء وموقق والشنان وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.