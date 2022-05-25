"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والرين وحوطة بني تميم والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الخميس.